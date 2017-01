× Erweitern Senna Gammour

Von ihrem Popsternchen Image will die ehemalige Castingshow Kandidatin Senna Gammour jetzt weg. Stattdessen wagt sie am 17. Februar in der Harmonie den Schritt auf die Entertainment-Bühne.

In ihrem ersten Programm »Liebeskummer ist ein Arschloch« beleuchtet sie auf schmerzhaft ehrliche, aber dennoch humorvolle Art und Weise alle Phasen. Senna sagt selbst: »90 Prozent meiner Ratschläge führen zu was Guten.«