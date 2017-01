Line up :

SUPERSONIC (Berlin)

SENTINEL (Resident, Stgt)

FABI BENZ (Resident, Stgt)

Mehr Informationen:

Willkommen zum SENTINEL DANCEHALLSPOT im Keller Klub, der offiziellen Followup-Party der legendären "Kingston Hot"! Bereits im Oktober 2016 bewies der Klub am Rotebühlplatz seine Reggaetauglichkeit als Sentinel dort zu einer hervorragend angenommenen 90er Dancehall-Revival-Party geladen hat. Um nun das neue Regular gebührend einzuweihen wird sich ein Line-up der Extraklasse hinter den digitalen Plattentellern abwechseln um der heimischen Reggaeszene das zu bieten was sie verdient hat – das Beste vom Besten.

An diesen Qualitätsstandard ist das Stuttgarter Publikum nicht zuletzt auch durch den Event „Wuk ’n’ Wild“ gewöhnt, welche das #teamwuknwild um DJ FABI BENZ über die letzten 7 Jahre hinweg veranstaltet hat. Von Anfang an war deshalb klar, dass FABI BENZ in das neue Event involviert sein muss und so wird er ab jetzt gemeinsam mit SENTINEL selbst das Resident-Team beim SENTINEL DANCEHALLSPOT bilden. Der dritte Act für den Abend kommt aus Berlin und bildet zusammen mit Sentinel seit Jahren die Speerspitze der deutschen bzw. europäischen Soundsystemszene - SUPERSONIC! Das Package Sentinel & Supersonic steht nicht nur für vielfach kopiertes und nie erreichtes Qualitäts-Entertainment, es sollte bei Dancehallfans auch Erinnerungen an so manche durchgefeierte Nacht wecken. Das Berliner und das Stuttgarter Soundsystem sind seit ihren Anfangstagen miteinander befreundet und haben unzählige Dances gemeinsam auseinander genommen. Besonders erwähnt sollten an dieser Stelle die legendären Anniversary-Dances der beiden Schwergewichts-Soundsystems sein!