Sentinel Dancehallspot - Live

Bereits bei der letzten Ausgabe des SENTINEL DANCEHALLSPOTS wurde mit den Feierlichkeiten zum 18-jährigen Jubiläum des Gastgebers ein Stück deutsche Dancehall-Geschichte zelebriert. Und auch der Dance am 17. Juni wird im Zeichen des Rückblickens auf die Errungenschaften der heimischen Szene stehen. Denn als Live-Act wird kein Geringerer als einer DER deutschsprachigen Reggae- und Dancehall-Künstler überhaupt beim letzten SENTINEL DANCEHALLSPOT vor der Sommerpause gastieren: NOSLIW. Der gebürtige Bonner, der die Dancehalls der Republik fast so lange wie der German Luger Sound selbst unsicher gemacht hat, wird seine Karriere Ende 2017 nach 16(!) Jahren beenden. Um dies aber nicht klammheimlich, sondern mit einem ordentlichen Paukenschlag zu tun, befindet sich Eric Wilson, wie der Sänger bürgerlich heißt, zur Zeit auf einer ausgiebigen Abschieds-Tournee.

Da Stuttgart, als eine der Szene-Hotspots der Nation, in dem Tourplan natürlich nicht fehlen darf, und auch um den vielen unvergesslichen Shows in der Kesselstadt ein finales Highlight hinzuzufügen war der Sentinel-Crew von Anfang an klar, dass Nosliw bei ihrem neuen Regular ein letztes Mal auftreten muss. Die Stuttgarter Massive darf sich also auf eine Nacht voller Hymnen wie „Nur dabei“, „Musik“ oder „Wie weit“ freuen – Tunes, mit denen jeder Reggae-Hörer, der sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten nicht unter einem Stein verkrochen hat, persönliche Erinnerung verknüpfen dürfte.

Außerdem wird das Resident Team um Sentinel und Fabi Benz bereitstehen um der feierwütigen Masse Tunes von Alkaline bis Vybz Kartel und Beres Hammond bis Sizzla um die Ohren hauen, damit etwaige Melancholie, die solch ein Abschied mit sich bringen kann, gar nicht erst aufkommt. Ganz wichtig für alle Dancehall-Aficionados ist folgende Information: Der SENTINEL DANCEHALLSPOT findet dieses Mal im Club VIBE in Stuttgart-Fellbach statt! Davon, dass der Austragungsort von Stuttgart’s No.1 Dance somit nicht in der Innenstadt liegt, sollte sich jedoch niemand abschrecken lassen, denn der Club ist ganz leicht über die S2 oder S3 vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus zu erreichen.