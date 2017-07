Im Rahmen der Veranstaltung »Garten & Genuss« wird am Samstagabend ein ganz besonderes Abendevent durchgeführt: Die erste Serenade am Gradierwerk »Perlen der Klassik« mit der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar. Seit seiner Gründung spielt das Orchester im In- und Ausland mit großem Erfolg in verschiedenen Formationen und Stilrichtungen, vom Streichquartett bis zum Sinfonieorchester, von barocker Musik bis hin zur zeitgenössischen Musik.