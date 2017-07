Was die Melodic Power Metaller SERIOUS BLACK in nicht mal drei Jahren Bandgeschichte und mit nur zwei Alben geschafft haben, ist außergewöhnlich. Die Truppe, bestehend aus Musikern, die man von Bands wie Firewind, Rhapsody, Tad Morose, Edenbridge, Visions Of Atlantis und Dreamscape kennt, hat sich direkt unter den führenden Formationen des Genres positioniert. Touren mit HammerFall und Gamma Ray ließen die Fanbase schnell wachsen und mit der ersten Headliner-Tour im September 2016 stellten SERIOUS BLACK eindrucksvoll unter Beweis, dass sie eine echte Live-Macht sind!

Beflügelt durch die durchweg euphorischen Reaktionen von Fans und Presse arbeitet die Band jetzt bereits unter Hochdruck am dritten Studioalbum (Titel: „Magic“), das Ende August 2017 erscheinen wird. Passend dazu verkünden SERIOUS BLACK auch schon die „Magic“ Tourdates für Europa!

Als Special Guest wird Herman Frank (ex-Accept; feat. Rick Altzi - Masterplan, Andre Hilgers - ex-Rage und Michael Müller - Jaded Heart) mit von der Partie sein, als Supports vervollständigen die Luxemburger My Own Ghost und Stormhammer aus München das Package.

Macht euch bereit für Melodic Metal-Magie des Jahres!