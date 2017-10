× Erweitern Sertab Erener

Sertab Erener, die Rock-Pop Legende aus der Türkei mit ihrer eindrücklichen Stimme, hat unter anderem mit Größen wie Sezen Aksu, Fahir Atakoglu, Ricky Martin, Mando und Fatih Akin zusammen gearbeitet und unzählige Alben verkauft. Ihren internationalen Durchbruch erlangte Sie 2003 beim 48. Eurovision Song Contest in Riga für die Türkei mit dem Siegerhit „Everyway That I Can“. Zu Ihrem 25. Jubiläum ist sie mit ihrer tollen Liveperformance, ihrer außergewöhnlichen Band und all ihren Hits auf Europatour. Am 24.11.2017 - in der Stuttgart LKA Longhorn