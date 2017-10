Session Deluxe feat. Martin Eyerer

Die Zeit rennt und das Jahr ist schon wieder fast vorbei. Im Supermarkt reiht sich seit Wochen schon wieder Spekulatius an Marzipan und Lebkuchen und der Glühwein fließt in Strömen. Während es draußen zunehmend kalt und ungemütlich ist, treibt es die Stuttgarter am Abend in die warmen Clubs. Nicht nur warm, sondern wirklich heiß her geht es im Climax, wenn Martin Eyerer zum Monatsende wieder zu seiner „Session Deluxe“-Nacht lädt. Der Kling-Klong-Labelhead scheint sich dem Motto „wer rastet, der rostet“ verschrieben zu haben, denn es treibt ihn unaufhörlich durch die Clubs dieser Welt. Seit mehr als 25 Jahren ist der DJ und Produzent mit seiner Musik auf der ganzen Welt zuhause, vergisst dabei aber nicht, seiner alten Heimat die Treue zu halten. Schließlich bleibt das Climax für ihn sein Lieblingsclub im Kessel, dem er daher auch regelmäßig einen Besuch abstattet. Frische Tracks hat der umtriebige Wahlberliner dabei jede Menge im Gepäck: Anfang des Jahres veröffentlichte er gemeinsam mit Kollege Ackermann auf Pan-Pots Label Second State, außerdem folgten im Laufe des Jahres Kollaborationen mit Philip Bader auf Still Hot und mit seinem langjährigen Freund Patrick Chardronnet auf Kling Klong sowie die Zusammenarbeit mit Markus Homm auf dem Mobilee Sublabel Leena. Ebenfalls mit dabei sind an diesem Abend die beiden „Session Deluxe“-Residents Raphael Dincsoy und Nicola Septem.