Session Deluxe feat. Martin Eyerer

Ho,​ ​ho,​ ​ho​ ​…​ ​das​ ​war​ ​es​ ​schon​ ​wieder​ ​fast​ ​für​ ​dieses​ ​Jahr.​ ​Weihnachten​ ​steht​ ​vor​ ​der​ ​Tür​ ​und somit​ ​auch​ ​die​ ​letzte​ ​„Session​ ​Deluxe“​ ​des​ ​Jahres​ ​2017.

​Somit wurde auch das 13. (!) Jahr erfolgreich absolviert. Zeit, noch einmal richtig die „Glocken“ läuten zu lassen und noch einmal ordentlich Gas zu geben. Martin Eyerer sowie seine Residents Raphael Dincsoy und Paperboy laden zur vorweihnachtlichen Sause am – in diesem Jahr extra langen – X-Mas-Wochenende. Der Kling-Klong-Labelhead lebt stets nach dem Motto, „wer rastet, der rostet“. Somit treibt es ihn unaufhörlich durch die Clubs dieser Welt. Dabei lässt der umtriebige DJ und Produzent es sich aber nicht nehmen, seiner Stuttgarter Homebase weiterhin die Treue zu halten. Für Martin ist und bleibt das Climax eben sein Lieblingsclub im Kessel. Anfang des Jahres hat Martin ein fettes Release mit Kollege Ackermann auf Pan-Pots Label Second Sate rausgehauen. Ganz frisch hingegen sind die neuen Kollaborationen mit Philip Bader auf Still Hot und mit Martins langjährigem Freund Patrick Chardronnet auf Kling Klong sowie eine Kollabo mit Markus Homm auf dem Mobilee Sublabel Leena. Auf einen feierlichen Start ins Weihnachts-Wochenende!