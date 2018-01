Session Deluxe feat. Martin Eyerer

Da sind ist man nun schon fast wieder mittendrin im neuen Jahr. Irgendwo zwischen Winterdepression und Frühjahrsmüdigkeit, aber dennoch schon voller Feier-Elan. Mit der „Session Deluxe“ ist man nun schon im 14.(!) Jahr im Climax und es ist noch lange kein Ende in Sicht.

Martin Eyerer hält Stuttgart und seinem Lieblingsspot in der Calwer Strasse natürlich weiterhin die Treue. Der Kling-Klong-Labelhead lebt stets nach dem Motto „wer rastet, der rostet“ und treibt sich somit unaufhörlich durch die Clubs dieser Welt. Anfang 2017 hat Martin ein fettes Release mit Kollege Ackermann auf Pan-Pots Label Second Sate rausgehauen, außerdem wurden die Kollaborationen mit Philip Bader auf Still Hot und mit seinem langjährigem Freund Patrick Chardronnet auf Kling Klong veröffentlicht. Es folgten noch ein gemeinsames Release mit Markus Homm auf dem Mobilee-Sublabel Leena sowie Ende 2017 eine fette EP auf Culprit – an frischem Material dürfte es dem umtriebigen DJ, Produzent und Labelinhaber also keinesfalls mangeln. Abgerundet wird das feucht-fröhliche Familientreffen durch die „Session Deluxe“-Residents Raphael Dincsoy und Paperboy.

Martin Eyerer (Kling Klong / Session Deluxe)Raphael Dincsoy (Flash / Session Deluxe)Paperboy (Fullproof132Up / Session Deluxe)

