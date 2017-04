Martin Eyerer (Kling Klong / Session Deluxe) Raphael Dincsoy (Flash / Session Deluxe) Nicola Septem (Traumwelt / Session Deluxe)

Im Mai ist die „Session Deluxe“ ausnahmsweise mal ein bisschen früher dran und springt schon auf den dritten Freitag des Monats. Ansonsten bleibt aber alles beim alten – keine Sorge! Alles im Zeichen der „Familie“ und in gewohnt lauschiger Atmosphäre. Mittlerweile befindet sich die Session schließlich mitten im 13. Jahr und sorgt rund um Gastgeber und Initiator Martin Eyerer immer wieder für ganz besondere Stunden im Climax Institutes. Der Wahlberliner hat sich in der Spreemetropole mit seinen Riverside Studios längst gut eingelebt und sorgt von hier aus für erstklassigen elektronischen Output. Dabei lässt es sich der umtriebige DJ uns Produzent allerdings nicht nehmen, seiner Stuttgarter Homebase weiterhin die Treue zu halten und regelmäßig in seinem Lieblingsclub im Kessel vorbeizuschauen. Neben dem Kling-Klong-Labelhead, der aktuell ein fettes Release mit Kollege Ackermann auf Pan-Pots Second Sate Label rausgehauen hat, sind zudem auch die „Session Deluxe“-Residents Raphael Dincsoy und Nicola Septem wieder mit dabei.