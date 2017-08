× Erweitern Klaus Mellenthin Martin Eyerer

Martin Eyerer (Kling Klong / Session Deluxe)Raphael Dincsoy (Flash / Session Deluxe)Paperboy (Session Deluxe)

Endlich wieder Clubsaison! Open-airs und Festivals sind ja ganz schön, aber an die Energie und Emotionen einer verschwitzten, durchgefeierten Nacht im Club kommt eben so schnell nichts ran. Gerade diese Erlebnisse sind es doch auch oft, die umso länger im Gedächtnis bleiben und einfach ihren besonderen Charme haben – gerade im Climax. Umso erfreulicher also, dass man Wurfzelt und Co. getrost im Keller verstauen und sich stattdessen auf grandiose Nächte in der Calwer Straße 25 freuen kann! Schließlich hat das Tradition: Die Session befindet sich bereits mitten im 13. Jahr und das Climax selbst geht bereits auf die 21. zu. Von Altersschwäche oder Müdigkeitserscheinungen ist dabei allerdings keine Spur zu sehen: Im Gegenteil – Gastgeber Martin Eyerer gibt sich immer noch am liebsten selbst die Ehre und weiß seinen Lieblingsclub im Kessel trotz seines vollen Terminplans stets zu schätzen. Anfang des Jahres hat Martin ein fettes Release mit Kollege Ackermann auf Pan-Pots Second Sate Label rausgehauen, ganz frisch hingegen sind die neuen Kollaborationen mit Philip Bader auf Still Hot und mit seinem langjährigem Freund Patrick Chardronnet auf Kling Klong sowie die Kollabo mit Markus Homm auf dem Mobilee Sublabel Leena. Abgerundet wird das feucht-fröhliche Familientreffen durch die „Session Deluxe“-Residents Raphael Dincsoy und Paperboy.