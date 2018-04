Set It Off – 10 Years Anniversary

Nun ist es soweit..wir feiern endlich unser 10 jähriges Jubiläum -SET IT OFF- . Die Partyreihe die sogar Stars wie T-Pain, YG und Waka Flocka nach Stuttgart in den Club brachte und sich bei der Stuttgarter Szene etabliert hat.

Um diese besondere Nacht zu feiern haben wir natürlich auch ein paar Specials für euch – DJ BABYBOY aus Köln begleitet von seiner Squad, RAJKO ZIVKOVIC , FELIX PFANNER und ein ganz besonderer Gast DJ (Resident), die nicht nur die Ladies in der Bootylounge zum shaken bringen werden.Diese können sich übrigens vorab per Mail anmelden: mail@smittbrothers.com und haben den ganzen Abend Zugang zur VIP Area. Gegen 2.30 Uhr lassen wir dann die Korken knallen denn dann heißt es: It’s Time To Set It Off!

Floor 1: DJ BABYBOY & RESIDENT DJ (Special Guest)

Floor 2: RAJKO ZIVKOVIC B2B FELIX PFANNER

Specials:# Frauen zahlen bis um 00:00 Halben Eintritt

#Booty Lounge (Anmeldung : mail@smittbrothers.com )