Konzert am 6. November um 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, in der Halle des Im Wizemann. Ganz Deutschland kennt den Schweizer Seven, denn mit dem TV-Erfolgsformat „Sing mein Song – Das Tauschkonzert“ konnte er mühelos gewinnen.

Seit April diesen Jahres kennt ganz Deutschland den hochsympathischen, funky Schweizer Seven, denn mit dem TV-Erfolgsformat „Sing mein Song – Das Tauschkonzert“ konnte der Musiker und Sänger mühelos Fans jenseits der eidgenössischen Grenzen gewinnen. Und dass ausgerechnet ein Schweizer die Soulmusik in Nordeuropa und mit unglaublichem Funk die Dancefloors wiederbelebt, mag man zunächst zwar kaum glauben, ist aber mittlerweile eine schlichte Wahrheit: gut 20.000 Fans werden ihn am Ende seiner sensationellen Debüt-Tournee in diesem Herbst allein in Deutschland und Österreich erlebt haben! Viele Shows mussten wegen der enormen Nachfrage in größere Hallen verlegt werden und sind trotzdem ausverkauft! Und wer Seven und seine großartige Band einmal erlebt hat, der erliegt dem Charme und Groove des Schweizers sofort. 2017 kommt dann der Nachschlag: neues Album, neue Tour!

Seven hat seit 2002 bereits neun Studio- und drei Livealben veröffentlicht und hat diese über 250.000 Mal verkauft, inklusive 65 Wochen in den Albumcharts. Seven spielt in seiner Schweizer Heimat große ausverkaufte Shows und Tourneen und hat bis heute mehr als 700.000 Tickets verkauft. In Deutschland sind nicht nur die Fantastischen Vier Fans des Schweizers Seven, auch Xavier Naidoo war sofort begeistert: „Ich hatte von Seven ja schon mal gehört, aber als ich ihn dann live gesehen habe… da war ich natürlich hin und weg. Seven ist nicht nur ein unfassbarer Sänger, sondern auch ein unglaublich geiler Entertainer“. Logisch, dass dies dann seine Eintrittskarte in Naidoo’s Fernsehshow war. Nun folgt die große Clubtour im, anschließend ist Seven "Special Guest“ auf Arena-Tour der Fantastischen Vier. Aber Seven wäre nicht Seven, wenn er sich auf diesen Lorbeeren ausruhen würde! Nein, 2017 wird ein neues Album und dann natürlich auch wieder eine ausgedehnte Tournee folgen! Und wenn Seven ruft „All black is the new black in town“, dann hat er erstens Recht, zweitens empfiehlt es sich rasch bequemes Schuhwerk zu montieren und sich mit ihm und seiner Band für ein paar Stunden in die Welt der Live-Musik, des Funk und Souls zu begeben.