× Erweitern Picasa Thomas Niedermueller / niedermue Dan Ettinger dirigiert die Stuttgarter Philharmoniker in der Liederhalle am 04.10.0214 in Stuttgart.Foto: Thomas Niedermueller / niedermueller.de

Die Stuttgarter Philharmoniker ist das klassisches Orchester der Stadt Stuttgart. Neben mehreren Konzertreihen in Stuttgart spielt das Orchester auch regelmäßig in verschiedenen Städten in Deutschland sowie im In- und Ausland.

In den vergangenen Jahren unternahm das Orchester Tourneen in die USA, nach Japan, nach China und Mexico.

GOLDMARK: "Die Königin von Saba", Ouvertüre, Nachtstück und Festmusik

BLOCH: Shelomo

BEETHOVEN: Sinfonie Nr. 5

Jochen Ameln, Violoncello

Dirigent: Dan Ettinger