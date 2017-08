SG BBM Bietigheim - TSV Bayer 04 Leverkusen

Der Deutsche Meister der Handball Bundesliga der Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, startet mit zwei Heimspielen in die neue Saison 2017/18. Nach dem Auftakt am Samstag, 9. September gegen den dreizehnfachen Deutschen Meister TSV Bayer Leverkusen, empfangen die SG-Ladies bereits am zweiten Spieltag am 17. September den ersten Lokalrivalen, die Damen von Frisch Auf Göppingen. Zehn Heimspiele werden in der MHP-Arena in Ludwigsburg ausgetragen. Drei Partien finden in der Viadukt-Halle in Bietigheim statt.