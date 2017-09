Shabaka and the Ancestors

Er stand schon mit ›The Comet is Coming‹ und ›Sons of Kemet‹ auf den Bühnen von Enjoy Jazz: der umtriebige Saxofonist Shabaka Hutchings. Als Teil der Londoner Jazz-Community ist er ständig bestrebt, seine Beziehungen zur Musik und Tradition zu reflektieren. Der karibischen Diaspora angehörend, richtet sich für Hutchings die Frage nach Tradition auf die musikalischen Elemente, die als typisch „karibisch“ zugeordnet werden können. Viele Projekte hat Hutchings schon auf die Beine gestellt, eines davon ist die südafrikanische Band The Ancestors. Mit ihnen erzeugt er einen tiefgründigen Vibe, der dem spirituellen Jazz von Ayler und Coltrane dicht auf den Fersen ist. Hutchings ekstatischer Groove-Jazz, den er selbst »Afro-futurism« nennt, macht dieses Genre auch für ein jüngeres Publikum wieder interessant. Denn Jazz ist bei Hutchings kein limitierter Begriff, sondern etwas, das sich eigenständig weiterentwickelt!