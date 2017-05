× Erweitern Shadows Revenge

Akustik +E-Gitarren, Drums+Percussions sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten derRock und Pop Covers >> so entsteht durch die Band Shadows Revenge ein überzeugender Rock-Sound der Extra-Klasse.Die sechs Bandmitglieder Nicole, Timo, Markus, Matze, Wolfgang und Tanja, fast alle ebenbürtig aus dem schönen Hohenloher Land, bringen tatsächlich die Gemüter zum Kochen und die Herzen zum Schmelzen.Spezielle Lieblingsstücke der Musiker, sowie bekannte Gassenschlager werden für jeden Anlass zurechtgelegt, eine große Portion Spaß, Gefühl und musikalischer Ehrgeiz untergemischt, schon seid ihr mitten in der Welt von Shadows Revenge...`