Seit 2005 lebt SHAHIN NAJAFI in Deutschland. Der im Iran geborene Sänger, Poet, Autor und Aktivist eckte in seiner Heimat derart an, dass er schlichtweg mit dem Leben bedroht wurde. Und gerade das liegt dem 36-Jährigen sehr am Herzen. In klassischer Singer/Songwriter-Tradition, manchmal fast Rap, erzählt Najafi vom besseren Leben, vom friedlichen Leben und von seiner Heimat, dem Iran.