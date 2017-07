Shantel & Bucovina Club Orkestar

Mit seinem kreativen Ansatz Kulturen zu vermischen wurde Shantel weltweit das hörbare Gesicht eines anderen Deutschlands, ist er doch der erste, der der Popkultur einen kosmopolitischen Sound einimpfte. Musikalische Preziosen aus Südosteuropa, dem Nahen Osten oder vom Mittelmeer erscheinen in einem neuen, vielschichtigen Kontext. Die Kultur, aus der sie entstammen, wird intuitiv erfahrbar. Seine Methode ist kulturelles Mixing und Sampling: Dinge aus dem Zusammenhang reißen und in einen neuen überführen. Clubkultur als Konzept, das sich permanent weiterentwickelt, nicht als Museum, in dem das ewig Gleiche repetiert wird. Nun schlägt Shantel mit 30 Jahre Club Guerilla ein neues Kapitel seiner never ending Tour unter dem Motto „Shantology // 30 Years of Club Guerilla“ auf. Zum Fest im Oktober wird übrigens eine aufwändige 4-LP-, 2-CD-Box mit opulentem Begleitbuch mit Texten und Bildern erscheinen, die Shantels Weg nachzeichnen. Doch wir freuen uns jetzt erst mal auf ein sicher grandioses Open Air auf unserer Waldbühne, die Shantel vor vier Jahren schon einmal zum Überkochen brachte.