SHE PAST AWAY ist eine 2006 gegründete Dark-Wave-Band aus Bursa in der Türkei. Die Gruppe besteht aus Volkan Caner (Gesang, Gitarre) und Doruk Özturkcan (Keyboards).

Die Entscheidung, Songs in türkischer Sprache zu präsentieren, fiel erstmals mit der Gründung von SHE PAST AWAY. Die Musiker gaben dazu an, dass es ihnen natürlicher vorkäme und so leichter falle, sich auszudrücken. Unterdessen verlegten die Musiker ihren Standort in die nahegelegene Metropole Istanbul.

Die Musik von SHE PAST AWAY wird dem Post-Punk und Dark-Wave zugerechnet und als stark beeinflusst von der Musik der 1980er, dabei nimmt sie besonderen Bezug auf Cold-Wave und die Verwendung von Drumcomputern und eine damit verbundene kalte monotone Attitüde. Die Musik hat Einflüsse von The Sisters of Mercy, ebenso können Gruppen wie DAF und Grauzone als Einfluss benannt werden.

SHE PAST AWAY bringt diese Ära mit modernen Ansatz und türkischen Texten zurück, die der Band diesen einzigartigen Touch verleihen. Grob gesagt geht es in ihren Texten um Geister, Ungewissheit, Nichtigkeit, religiösen und sozialen Druck und Ausbeutung. Sie versuchen aber nicht direkte Botschaften rüberzubringen sondern kritisieren mehr ihre Lebensumstände. Kennzeichnend muss man den türkischen „in tiefstmöglicher Tonlage“ gehaltenen Gesang als „ganz eigene Note“ der Gruppe hervorheben. Kurz gesagt: Unkomplizierte, eingängige, unmissverständliche, gradlinige und mitreißende Songs.