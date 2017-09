Back in Black in Weiblich: Was diese erfrischenden Rockerinnen auf die Bühne stellen, ist nichts weniger als die famose, weil stilecht-würdige Wiedergeburt einer der legendärsten Rockbands aller Zeiten. Wie AC/DC bereits im Namen unter Strom stehen, so elektrisiert diese All-Girl-Tribute-Band ihr Publikum mit einem Live-Können und Selbstbewusstsein, das uns an die schönsten, unbeschwert triumphalen rockandrolligen Zeiten erinnert. Wir erleben einen Flashback im besten Sinne, gezündet durch mitreißende Präsenz, einen meisterhaft authentischen Sound und ausgefuchstes Zusammenspiel. SGB sind Ladypower hoch fünf, ausgestattet mit vielen, vielen Jahren Bühnenerfahrung. Stimmführerin Iris, eine unverwechselbare Rockröhre, wurde 2013 vom Deutschen Rock- und Pop-Musikerverband zur „Besten Deutschen Metalsängerin“ gekürt. Die Rhythmus-Fraktion kann Rock und Metal, dass es fetzt. Die brillante Leadgitarristin poliert den O-Sound der Band zur Perfektion. Für Fans ein Muss, für alle anderen auch: So Young kommen wir nie mehr zusammen, Angus!

She's got Balls sind: Iris Boanta (Gesang), Cathleen Catman (Lead-Gitarre), Jani Näckel (Rhythmus-Gitarre), Conny Marschall (Bass), Anja Assmuth (Schlagzeug)