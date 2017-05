Shepherd's Pie

Man kann Musik nicht nur im sitzen hören, man kann sich auch dazu bewegen, oder besser gesagt, man sollte sogar. Der Hamburger Mojo Club und das dazugehörige Label haben uns vorgemacht zu was Jazz in der Lage ist: funky Grooves und treibende Bläser-Sections, dazu Keyboards, Bass und Gitarren, die unsere Beine in Bewegung versetzen und uns den Schweiß auf die Stirn treiben. Diese Dancefloor-Jazz-Klassiker gespielt von sieben hochkarätigen Stuttgarter Musikern, das sind die Feedbackbrothers.

Andy Geyer - Altsaxophon

Florian Combosch - Tenorsaxophon

Florian Seeger - Posaune

Böny B. - Keyboards

Andreas Schäfer - Gitarre

Georg Bomhard - Bass

Markus Zink - Schlagzeug