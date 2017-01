Shepherds Pie

Stilistisch unterwegs auf dem weiten Feld zwischen funky Grooves und Gypsy Swing, besann sich der Gitarrist Andreas Schäfer auf einen seiner frühen Weggefährten im Jazz, nämlich den Würzburger Geiger Thomas Buffy. Dieser hat sich längst in der Szene des Gypsy Jazz einen Namen gemacht, spielte auf zahlreichen internationalen Festivals mit namhaften Musikern aus aller Welt. Zu seiner Stammbesetzung gehört der ebenfalls in Würzburg ansässige Gitarrist Alex Bomba, dessen unverwechselbarer Swing das Fundament zahlreicher CD Produktionen bildet. So treffen an diesem Abend zwei eingespielte Duos aufeinander, nämlich der Stuttgarter Bassist Georg Bomhard, welcher gemeinsam mit Andreas Schäfer in unterschiedlichsten Formationen aktiv ist, auf das Duo Buffy/Bomba. Als musikalischer Anknüpfungspunkt dient dabei Django Reinhardt, dessen Stilistik allen vier Musikern immer wieder zur Entwicklung ihrer eigenen Sprache beigetragen hat. Thomas Buffy: Violine Andreas Schäfer: Gitarre Alex Bomba: Gitarre Georg Bomhard: Bass