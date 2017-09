First Floor – CUSHER / TRIP Hip Hop, RnB and Classics

Second Floor – GIORG Techhouse, Deep House, Techno, Minimal

Nach #schorlieren ist vor #sheshhh. Der Oktober hat’s wirklich in sich. Gerade noch am Montag bis zur Besinnungslosigkeit schorliert, da steht schon wieder #sheshhh vor der Tür. Wie jeden ersten Samstag im Monat verfällt auch am 07.Oktober das Tonstudio wieder in den Ausnahmezustand. CUSHER und TRIP servieren euch finest HipHop, RnB & Classics auf dem Mainfloor. Moët Ice und Schlittenfahren all night long. Auf dem Secondfloor duellieren sich SANEL und GIORG. Schwarzenegger gegen Goliath. Der eine ein Berg aus Muskeln, der andere sogar zu groß für die NBA. Ihre Waffen: Techhouse, Deep House, Techno und Minimal Sound. Eine Back2Back Session der Superlative.