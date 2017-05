Shifted - Opening Party

Mit ShiftedEvents starten wir eine Veranstaltungsreihe, bei der wir uns den Ibiza Underground Sound nach Stuttgart holen - von groovigem House mit anspruchsvollen Vocals bis hin zum melodisch, treibenden Techno. Die Ära beginnt im proTON, dem größten Club im Stuttgarter Herzen.

Bei unserer Opening Party haben wir jemanden zu Gast, der sein Debut im Süden Deutschlands mit uns feiert.

Er ist fester Bestandteil der Saison auf Ibiza, verzaubert Woche um Woche die Mengen mit seinem einzigartigen House Music Sound. Released hat er unter anderem bei Labels wie Toolroom, OFF, Suara, ViVA Music und Get Physical. Auch Track Features auf Alben von Richie Hawtins 'Minus' Label, Defected und Ministry of Sound zählt er zu seinen großen Erfolgen. Im September letzten Jahres wurde es schließlich Zeit für das eigene Imprint und somit startete er mit der 'Pulsar' EP sein Label 'Wreck' das mit seinen Releases im Deep & Tech House Bereich auf sich aufmerksam macht.

Wir freuen uns auf: