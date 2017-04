DADDY TOUR 2017 - das, was für einige unerreichte Träume darstellen, ist für den anderen greifbare Wirklichkeit. Die Realität Michael Schindlers. Am 11. November 2016 erschien das dritte goldene Album „DREAMS“.Teil dieser Realität sind: Top-1-Platzierungen jedes seiner bislang releasten Alben, ein Bestseller-Buch und stets ausverkaufte Club Shows. Der Shindy-Hype ist längst zu einer unverweigerlichen Tatsache geworden und wird immer größer. Shindy steht für Trend, Style und die Zukunft des Deutschen Hiphops. Nun geht der Goldrapper auf seine erste Solo Tour und spielt im Mai 2017, 11 Konzert in Deutschland, Österreich und der Schweiz.