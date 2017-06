× Erweitern Shine On

Die Band, die von vielen als beste Coverband Deutschlands erachtet wird, bringt das Zeitgefühl der klassischen Rockära zurück in die Gegenwart, dies jedoch in einer Frische, dass die Zuhörer das Gefühl bekommen, als würde die Musik von Pink Floyd und von Deep Purple gerade erst neu entstanden sein.Die Band besteht zum Teil aus höchstkarätigen, preisgekrönten Musikern, die mit internationalen Größen im Rock, Pop und Jazz gespielt haben, so z.B. Ian Paice, Jon Lord, Clark Terry, Nazareth.