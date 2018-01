Shinnenkai 2018

Das Kabuki hat im Laufe seiner über vierhundertjährigen Geschichte immer wieder verstanden sein Publikum neu zu faszinieren. Im Zentrum dieser von der Obrigkeit zunächst streng zensierten und reglementierten städtischen Unterhaltungskunst stand und steht der Schauspieler und seine Virtuosität in den unterschiedlichsten Rollen von Heldendramen, Tänzen und tragischen Milieustücken.

Diese, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg oft als museal titulierte und als aus der Zeit gefallen geltende Bühnenkunst erfreut sich aber auch heutzutage noch großer Popularität. Besonders in den letzten Jahren ziehen innovative Stücke und neue Stars junges Publikum an. Lassen auch Sie sich von der nach hiesigem Theaterverständnis so ganz anderen Welt des Kabuki faszinieren und lernen Sie die neuesten Trends und Stars kennen.Annegret Bergmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ostasiatischen Kunstgeschichte, Freie Universität Berlin.Umrahmt wird der Vortrag durch den Deutsch-Japanischen Chor „Der Flügel“ aus Karlsruhe.Zum Fest gehören auch Essen und Trinken nach japanischer Art für ein Miteinander im freundlichen Gespräch.

Japanisches Neujahrsfest im Jahr des HundesFestvortrag: Kabuki - Volkstheater auch im 21. JahrhundertReferentin: Annegret Bergmann

Veranstalter: Deutsch-Japanische Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Anmeldungen werden empfohlen über die Homepage www.djg-bw.de ab dem 15.12.2017 mit doodle-Programm, telefonisch ab 10.1. unter 0711.127-777-99 und mit Mail an japanisches.honorarkonsulat@de.trumpf.com