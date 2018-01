Shirin ist die Geschichte eines jungen Mädchens. Sie ist Choreografin und beschließt nach dem Tod ihrer Großmutter deren Wunsch zu erfüllen und eine Performance zu „Khosrow und Shirin“ zu kreieren.Die Großmutter der Protagonistin emigrierte während des zweiten Weltkriegs in den Iran und lernte dort das Wunderbare Märchen von Shirin kennen.Während sie die Choreografie erarbeitet vertieft sich das Mädchen so weit in das zugrunde liegende Märchen, bis sie selbst ein Teil davon wird.Das Stück basiert auf einem iranischen Tanz.Text: Nizami GanjaviRegie: Mojgan MagholiSpiel: Leyla Musavi, Aleksandra Kilczewska, Arad Emamgholi, Piotr Gilbert, Olivier Goudineau, Monika Ztahoda Burg, Halida Hajimatova, Amir Parsa Shiva