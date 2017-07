Die Liebe zwischen Parvati und Shiva wird in langen Geschichten mit viel Romantik, Fantasie und Heldentaten besungen. Auch ihre Kinder sind überirdisch machtvoll und abenteuerlustig zugleich. Ganesha, Skanda & Co. begleiten Kinder in Indien auf ihrem Lebensweg und helfen auch bei Schulaufgaben.