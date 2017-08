Shoptober mit Kastanienbeutelfest

× Erweitern Kürbis & Kastanien im Herbst

Der Ludwigsburger Innenstadtverein LUIS lädt ein zum „Kastanienbeutelfest“ mit Familien-Einkaufssonntag, an dem für Groß und Klein mit tollen Angeboten aufgewartet wird. So bunt wie der Herbst selbst, so vielfältig, spannend und gleichermaßen entspannend wird sich dieses Wochenende den Besuchern präsentieren.

Sei es beim Bummel durch die Geschäfte mit den neuesten Herbst und Wintertrends, beim Schlemmen von saisonalen Gerichten der örtlichen Gastronomie oder bei kreativen Aktionen in der gesamten Innenstadt.

Flanieren Sie durch die Ludwigsburger Innenstadt – der Mix aus großen Markenhäusern und kleinen individuellen, inhabergeführten Geschäften machen den Bummel durch Ludwigsburg besonders reizvoll.