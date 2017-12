11 Filme in 80 Minuten

Verbrecherische Eskapaden bei Shorts Attack zum Jahresstart: Rambi soll die Welt retten (Trailer), eine Tasche mit Diebesgut tourt durch mehrere Hände (The Trap), Frösche decken ein Verbrechen auf (Garden Party), Zombies überraschen eine Standparty (Invasion), eine Tätersuche führt zur Weltreise (Footprints) und wenn der Postmann klingelt, drehen schon mal alle durch (Good Day).

Desweiteren gibt es Tierschicksale als Erziehung für Jungtiere (Accidents …), ein multiples Gangstertreffen (Akado), Monster an einer Tankstelle (The Station), eine turbulente Schatzsuche (Santa Maria) und die Siegesfeier eines Drachentöters (The Ordinary).

DAS PROGRAMM:

INVASION

Hugo Ramirez, Olivier Patté

Frankreich 2014

Animation ohne Dialoge

4 min

Kosmo-Schock

Nächtliche Party am Strand, Musik und Stimmung sind gut. Da bringen Meteroiden und Zombies die Welt aus den Fugen.

TRAILER

Mascha Halberstad

Niederlande 2014

Animation deutsche UT

2 min

Katastrophen-Retter

Er ist der Retter wider die kriegerischen Zerstörungen weltweit und er wird opulent inszeniert. Sein Name ist Rambi. – Rambi!?

GARDEN PARTY

Florian Babikian u.a.

Frankreich 2016

Animation ohne Dialoge

7 min

Pool-Thriller

In einer verlassenen Villa erforschen Frösche ihre Umgebung, folgen ihren Urinstinkten und decken auf, was vor Ort geschah.

THE TRAP

Etienne Constantinesco

Frankreich 2013

Kurzspielfilm engl.

8 min

Überfall-Roadmovie

Die Idee, bei der Verfolgung die Geldtasche aus dem Auto zu werfen, ist clever. Es könnte aber anders kommen, als es die Gangster sich dachten.

FOOTPRINTS

Bill Plympton

USA 2015

Animation ohne Dialoge

4 min

Tätersuche

Fensterscheibe kaputt. Wer hat geschossen!? – Den Täter zu finden, macht sich das Opfer auf eine lange Reise. Und wird fündig.

GOOD DAY

Olga Dibtseva

Russland 2016

Kurzspielfilm engl UT

8 min

Zustellungsgroteske

Der Kurier soll ein Paket zustellen, doch gerät auf ein Ehepaar, das sich im Streit aufeinander stürzt. Er mittendrin.

ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES

James Cunningham

Neuseeland 2015

Animation engl.

5 min

Tierschicksale

Eine Gutenachtgeschichte über die gefährlichste Spezies von allen: den Menschen. Dies sprach sich auch in der Tierwelt herum.

AKADO

Kim Belov

Russland 2017

Kurzspielfilm engl UT

7 min

Gangster-Komödie

Vorsicht mit Fremden in der Wohnung! Wer ist der Handwerker wirklich? Umgekehrt gefragt: Bei wem ist der Handwerker da gelandet?

SANTA MARIA

Erik Schmitt

Deutschland 2016

Kurzspielfilm deutsch

5 min

Schatzsuche

Durch Zufall findet er eine Schatzkarte. Und also macht er sich auf die Suche nach den Diamanten inmitten einer verwegenen Welt.

THE STATION

Patrick Ridremont

Belgien / Frankreich 2017

Kurzspielfilm engl UT

14 min

Monster-Überraschung

Eine mysteriöse Tankstelle in der Nacht: Ein Fotokopierer rattert und versetzt die Kunden in essentielle Alarmbereitschaft.

THE ORDINARY

Julien Dara, Simon Dara

Frankreich 2016

Kurzspielfilm ohne Dialoge

9 min

Siegesfeier

Er hat den Drachen getötet! Er ist erschöpft und muss irgendetwas tun, diesen Sieg zu reflektieren. Er tut es.