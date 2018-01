Shorts Attack bietet im Februar erotische Abenteuer. Es heißt 10 Filme in 90 Minuten!

Dabei werden geschickt Bildklassiker aus den Museen wiederbelebt (Peep Show), Klischees der Anmache getestet (And love me), Beziehungen hinterfragt (Deine Fremde) und auch Unterdrückungmechanismen thematisiert (Obedience).

Mal geht es mit Kondom (About the birds…), mal ohne (Pan). Mal findet der Sex ganz neue und aufregende Wege (The wrong end…), mal ist die Lust schnell erreichbar (The Sniffe). Mal sind Drogen mit im Spiel (The night …), doch meist (u.a. Kosmos) zeigt sich, dass unbändige Sehnsucht und wilde Leidenschaft das große Kino des Lebens sind.

DAS PROGRAMM

THE NIGHT I DANCE WITH DEATH

Vincent Gibaud

Frankreich 2017

Animation ohne Dialoge

6 min

Erotiktrip

Ein psychedelischer Rausch lässt Jack in himmlisch erotische Welten schweben, doch irgendwann ist es damit vorbei.

ABOUT THE BIRDS AND THE BEES

J. J. Vanhanen

Finnland 2017

Kurzspielfilm engl. UT

12 min

Kondom-Komödie

Ein Unfall im Schlafzimmer und die Apotheke schließt in 20 Minuten: Ein Ritt durch Finnland zum 16. Geburtstag.

DEINE FREMDE

Matthias Stoll

Deutschland 2017

Animation deutsch

11 min

Liebestest

Was als Übernachtungsgelegenheit beginnt, wird zu einer großen Liebesgeschichte. Sie wird einem Dauertest unterzogen.

OBEDIENCE

Farah Shaer

Libanon 2017

Kurzspielfilm engl.

9:30 min

Polizeischutz-Groteske

Leila besucht das Polizeirevier in Beirut, um Vergewaltigungen durch ihren Mann anzuzeigen. Die Gespräche haben einen kolossalen Ausgang.

THE WRONG END OF THE STICK

Terri Matthews

England 2016

Animation engl.

8 min

Liebes-Update

Er steckt seit Jahren in einer eintönigen Ehe fest, bis sich dunkelste Sehnsüchte in ihm offenbaren und er alles durcheinander bringt.

PAN

Anna Roller

Deutschland 2017

Kurzspielfilm deutsch

16:30 min

Party ultra

Auf einer Hausparty nimmt sie Drogen, worauf sie auf Pan trifft, den Gott des Waldes. Und also ziehen sie sich zurück in den Wald.

PEEP SHOW

Rino Stefano Tagliafierro

Italien 2016

Animation ohne Dialoge

8 min

Kunst-Belebung

Kunst als Objekt der Begierde: Die erotische Klassik lockt verführerisch und ein Kaleidoskop historischer Klassiker kommt in Bewegung.

DEN SNIFFE

Matthew Nesbeth

England 2015

Kurzspielfilm ohne Dialoge

1:30 min

Fitness-Spaß

Jede Woche besucht Ian sein Fitnesscenter, um seinem ganz besonderen Fetisch nachzugehen. Auch heute macht er viel Sport.

AND LOVE ME

Ariel Tamir

Israel 2015

Kurzspielfilm engl. UT

7 min

Anmache

Beim Dessert nimmt das Blind Date plötzlich unverhofft Fahrt auf, als sie radikal in seine Rolle springt.

KOSMOS

Daria Kopiec

Polen 2016

Animation engl. UT

2:30 min

Sehnsuchts-Epos

Über Zuneigung und Verlangen. Und von der Geschichte mit dem Frosch, der die geniale Überraschung bringt.