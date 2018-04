Shorts Attack

10 Filme in 90 Minuten – Anläßlich 200 Jahre Karl Marx (geb. 5.5.1818) Kapitalismus und Gesellschaft reflektieren. Den Börsencrash des letzten Jahrhundert rekapitulieren, eine Selbstfindungsgruppe aufsuchen, Wirtschaftswunder reaktivieren und versierten Profitanleitungen in die Falle gehen.

Der Revolte steht eine hartnäckige Elite gegenüber, clevere Geschäftsideen können die Not aber punktuell beheben. Absehbar wird der Kapitalismus, das zeigt das Programm auch mit einem Klassiker des Trickhelden Zbigniew Rybczy?ski, auf immer anspruchsvolleren Treppen an der Zukunft versagen.

A HEAP OF TROUBLE

Steve Sullivan

England 2000

Kurzspielfilm – engl.

4 min

Dorf-Revolte

Massenwahn: In der heilen Welt einer Wohnsiedlung beginnen die Männer, sich ekstatisch zu benehmen. Sie ziehen los als Revolte wider die Mittelmäßigkeit.

VOLKSPARK

Kuesti Fraun / Andreas Neckritz

Deutschland 2011

Kurzspielfilm – deutsch

7 min

Geschäftsidee

Ein Kamerateam begleitet einen Ex-Unternehmensberater. Mit einem neuen Konzept für Parks will dieser sich wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückverdienen!

UNITED INTEREST

Tim Weimann

Deutschland 2016

Animation – ohne Dialoge

9 min

Börsentrauma

Eine Straßenbahnfahrt durch das San Francisco des frühen 20. Jahrhunderts ist hier Kulisse für einen Abgesang auf den Kapitalismus.

GHOST LOOKING FOR ITS SPIRIT

Slinko

USA 2016

Kurzspielfilm – engl.

4 min

Marx-Parabel

Karl Marx rezitierend läuft die Protagonistin dieses Films durch die Stadt. Eine Untersuchung des Glaubens an die Ideen des Kommunismus.

CORP.

Pablo Polledri

Argentinien 2016

Animation – engl.

9 min

Profitanleitung

Von der ersten Idee über die Unternehmensgründung bis hin zur Abholzung des Regenwaldes: Corp. zeigt wie die Dinge in der freien Marktwirtschaft laufen.

THE ORCHESTRA (BOLERO PART)

Zbigniew Rybczy?ski

Polen 1990

Animation – ohne Dialoge

15 min

Kommunistisches Epos

Der Werdegang des Kommunismus: Die Protagonisten der Geschichte nehmen mit Ravels Bolero viele Stufen, die politische Vision zu realisieren.

ZARTE MOMENTE

Sabrina Mertens

Deutschland 2017

Kurzspielfilm – deutsch

8 min

Gesellschaftlicher Kuschelkurs

Ute und Jens treffen sich in einer Berühre-mich-partygruppe. Ute redet viel. Noch. – Wird es ein Happy End zwischen den Beiden geben?

FREEDOM & INDEPENDENCE

Bjørn Melhus

Deutschland 2014

Kurzspielfilm – deutsch

15min

Kapitalismus-Thriller

Ein Mann, alle Rollen: Zwischen neoliberalem Elitarismus und medialer Repräsentation werden die großen Themen der Mainstreammedien ausgerollt.

NEXT FLOOR

Denis Villeneuve

Kanada 2008

Kurzspielfilm – ohne Dialoge

12 min

Eliten-Groteske

Während eines luxuriösen Banketts stürzen elf verwöhnte Gäste mehr und mehr ab, von Stockwerk zu Stockwerk.

THE JOB

Jonathan Browning

USA 2007

Kurzspielfilm – engl.

3 min

Wirtschaftswunderkomödie

Besonders im Südwesten der USA sind „Jornaleros“ keine Besonderheit mehr. Doch seit wann tragen sie Anzüge?