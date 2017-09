Die Sieben ist in vielen Märchen eine magische Zahl – denkt nur an die sieben Zwerge oder die sieben Raben. Und deshalb sind es genau sieben goldene Teller, die in der Stadtbücherei zu finden sind Wer alle sieben Märchen erkennt und den ausgefüllten Rätselbogen abgibt, hat die Chance auf den Gewinn eines Märchenbuchs.