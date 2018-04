Sierra Hull & Ethan Jodziewicz

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In unseren Bietigheimer Konzerten wollen wir auch weiterhin musikalische Leckerbissen präsentieren, die im Bereich des Außergewöhnlichen angesiedelt sind.

Nachdem 2017 die Norwegerin Solveig Slettahjell in der ausverkauften Kelter triumphierte, stellen wir in diesem Jahr die US-Sängerin Sierra Hull vor. Die einst als Wunderkind gefeierte Songwriterin ist nicht nur eine Virtuosin auf der Mandoline - die Musikerin aus Tennessee macht sich daran, ihre Bluegrass-Wurzeln aufregend neu zu beleuchten: Mit dem Kontrabassisten Ethan Jodziewicz lässt sie in der Historischen Kelter die Kunst des intimen Dialogs aufleben und mischt ihren Songs eigene Coverversionen von Django Reinhardt bis Adele unter.