Sietske & Band: eine internationale Formation mit Basis in Amsterdam, die in ihrer heutigen Form seit 2012 besteht. Sietske & Band: zeitgenössicher Jazz mit Singer-Songwriter Einflüssen.

Die niederländische Sängerin Sietske Roscam Abbing, eine Geschichtenerzählerin in Klang und Wort, studierte am Konservatorium Amsterdam und in Philadelphia. “Wo Sietske und ihre Band spielen scheint das Licht…" (Jazzflits). “Eine Gedankenlandschaft ... wie sie auf “Where it starts again” zu finden ist - einem nur grandios zu nennenden Album voller Seele.” (NDR) - diese Linie wird auf dem zweiten Album “Leaving Traces” fortgesetzt, das 2017 erschienen ist: Innerhalb der reich geschichteten Arrangements fordern die fünf Musiker sich gegenseitig heraus und ergänzen sich raffiniert. Das bringt eine bunte Klangwelt hervor, die verführt, begeistert und überrascht.

„Das Album wird Spuren in Ihren Herzen hinterlassen, dank der bezaubernden Atmosphäre, tiefen Weisheit und großen Schönheit dieser Musik“ (LondonJazzNews)