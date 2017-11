Sigi Gall - Entspannung steigt

× Erweitern Sigi Gall

Sigi Gall ist eine Drei-Sparten- Person.

Sie singt und tanzt und spielt sich durch den Abend und übernimmt, um dem Übel der Begleitmusiker zu entgehen, seufzend auch noch den Dienst an den Tasten. Bis auf weiteres. Dabei springt sie von einem Genre ins nächste, lässt dem eben noch vor Lachen tobenden Publikum mit Unschuldsmiene das Blut in den Adern stocken, um sich kurz darauf in einer Pantomime mit Trickfilm den großen Fragen des Lebens zu widmen und dann gleich wieder einfach sehr schön zu singen - ein dreidimensionaler Spagat zwischen Drama, Clownerie, Tanz, Gesang, Standup und Stille.

Nie weiß man, woran man ist, nie kann man sich in altbekannten Schubladen bequem einrichten, und genau das macht diesen Abend so irritierend, so eindringlich, so sensationell.