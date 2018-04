Signature w./ Alex Niggemann

Nachdem die erste Ausgabe von „Signature“ mit Trikk die Messlatte in Sachen Feierei 2018 extrem hoch gelegt hat, folgt nun der zweite Streich – und zwar mit dem Berliner Underground-Visionär Alex Niggemann!

Wunder gibt es immer wieder. So zum Beispiel die Tatsache, dass die Romy nach der ersten Ausgabe von „Signature“ überhaupt noch steht. Denn da wurde gefeiert, als wär´s morgen verboten gewesen. Aber die Romy ist ´ne zähe Dame und das Publikum hat noch lange nicht genug – deshalb kommt nun die zweite Ausgabe von „Signature“, der neuen Reihe von der „Bass am Sonntag“-Crew, die jeden Monat tolle und interessante Acts nach Stuttgart holt, die alle für einen bestimmten Sound stehen. Und die dürfte nicht minder exzessiv werden – immerhin gibt’s diesmal als Hauptact den schwer guten Alex Niggemann!

Der Herr ist DJ, Produzent, seit 2013 mit „AEON“ auch noch Labelchef – und eine der wichtigsten Figuren weltweit wenn es um undergroundigen Techno geht. Mit immer neuen Ideen und Innovationen beleuchtet er seit Jahren das deepere Spektrum der elektronischen Musik – und sorgt damit für immer neue Freude auf der Tanzfläche. Zeitlos muss es für ihn klingen, und nicht wie aufgewärmter Käse von vorgestern. Auch nicht wie Hype XYZ. Alex setzt quasi auf Nachhaltigkeit, wenn man so will. Seine Tracks funktionieren einfach – und linsen auch immer wieder in Richtung Zukunft. Mit seinem Label fördert er auch fleißig heiße Eisen, die schon morgen die vordersten Zeilen auf Club-Line Ups zieren könnten. „AEON“ steht dabei aber nicht nur für ein äußerst erfolgreiches Label, sondern auch für seine eigene Partyreihe, mit der er schon Clubs wie das Berliner Watergate und das Rotterdamer Transport schier zum Platzen gebracht hat. Und so ein Erfolg spricht sich rum – deshalb tourt er mittlerweile durch die ganze Welt, darunter Europa, Nordafrika und Australien. Seine unbändige Energie, seine musikalische Vielfalt und sein Fokus aufs Wesentliche sind drei Zutaten, die Alex Niggemann zum Big Player der internationalen Undergroundszene gemacht haben. Und diese Reise ist noch lange nicht vorbei – es gibt da ja noch so viel zu entdecken! Wie gerade so der Stand der Dinge ist, wird Alex uns bei seinem Gig bei „Signature“ zeigen. Hurra!Begleitet wird Alex in dieser Nacht von den beiden Lokalhelden Philipp Werner & Alexander Maier. WernerMaier, wie die Beiden oft nicht so ganz ernst gemeint genannt werden, haben sich auch außerhalb der Romy auf zahlreichen Gigs aufeinander eingespielt. Ob SEMF, Das Fest, oder in heimischen Gefilden: Die beiden haben Bock auf Euch, und freuen sich auf die kommenden Nächte. Ein echtes Traum-Trio, welches da die Romy in Beschlag nehmen wird!