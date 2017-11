Silvester 2017/2018

Bereit fürs große Finale? Zu Silvester tun sich das PURE und sein Schwesterclub Cocolores zusammen, um gemeinsam die wohl heißeste Party der Stadt zu feiern! Die ganze Nacht über kann je nach Laune zwischen zwei unterschiedlichen Areas und Welten gewechselt werden: Während es im Cocolores mit DJ Luk und dem Besten aus House, HipHop, Mixed Beats und Neunzigern kopfüber und außer Rand und Band zugeht, steht im PURE finest HipHop und R&B von DJ Korex und DJ Belvoir auf dem Programm. Ob ausgelassene Partystimmung oder high-class Clubbing, in besserer Atmosphäre lässt sich der Jahreswechsel wohl kaum verbringen! Um 20 Uhr öffnen sich die Tore, um gemeinsam den Countdown zum Korken knallen herunter zu zählen. Wer von diesem Spektakel keine Sekunde verpassen und von Beginn an dabei sein möchte, kann sich dafür das Super-Early-Bird-Ticket sichern, mit dem Early-Bird-Ticket geht’s ab 21 Uhr los und wer erst gegen 22 Uhr dazu stoßen möchte, ist mit dem Party-Ticket bestens beraten. Alle Ticket-Varianten sind ab sofort online im Vorverkauf erhältlich – wer Teil der jetzt schon legendären Doppelparty mitten in der Innenstadt sein möchte, sollte also schnell zugreifen! Achtung: Die bekannten Eintritt- und Getränke-Specials sind an diesem Abend nicht gültig und auch die Ladies Card kann nicht verwendet werden.