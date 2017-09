Silent Disco Stuttgart - Die Kopfhörer-Party "Halloween-Edition"

1 Party, 2 Welten, 3x mehr Musik!

Kanal 1 (blau): Der Grusel-Kanal: die schaurigsten Hits aller Zeiten | DJ Supersonic

Kanal 2 (rot): Rock, Indie, Alternative & Co. | DJ Forrest Jump

Kanal 3 (grün): Jukebox-Kanal: Eure Lieblingstracks! | Abstimmung mit Hashtag #silentjukebox

Diese komische Kopfhörer-Party kommt inzwischen fast schon traditionell zu Halloween zurück ins MONO Stuttgart. Eine Party, zwei Welten und dreimal mehr Musik. Für alle, die jetzt immer noch nur Bahnhof verstehen, es ist wirklich ganz einfach: Jeder Gast bekommt einen "LED NEON Lights" Funk-Kopfhörer und kann entscheiden wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Wenn Ihr Kanal 1 hört, leuchtet der Kopfhörer blau, bei Kanal rot und bei Kanal grün. Diese sogenannte Silent Disco ist also genauso bunt wie verrückt. Im Hintergrund ist es unterdessen leise, das heißt: Kopfhörer auf= Party On, Kopfhörer ab =Party Off. Ihr habt die freie Wahl. Genau wie bei unserem dritten "Jukebox"-Kanal: benutzt dafür einfach den Hashtag #silentjukebox auf Facebook oder Instagram, wünscht Euch Euren Lieblingssong und wir packen ihn in die Playlist!

Mehr Infos zum Thema "Kopfhörer Events" inkl. Videos und Bilder von den letzten Veranstaltungen findet Ihr hier: www.aerocosmos.de