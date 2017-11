Silent Disco Stuttgart - Die Kopfhörer-Party

1 Party, 2 Welten, 3x mehr Musik! Kanal 1 (blau): Bravo Hits, 90er, Trash & Co. | DJ Supersonic Kanal 2 (rot): Disco & Party Classics | DJ FeBo Kanal 3 (grün): Der Jukebox-Kanal: Eure Lieblingstracks per FB PM oder Kommentar auf Facebook (@SilentDiscoSTGT) oder Instagram (@silentdiscostuttgart).

Wir lassen das Jahr "silent" ausklingen- kurz vor Silvester mit der nächsten #KopfhörerParty im MONO. Für alle, die noch immer nicht von dieser "komischen" Silent Party gehört oder es noch nie vorbei geschafft haben, es ist wirklich ganz einfach: Jeder Gast bekommt einen "LED NEON Lights" Funk-Kopfhörer und kann entscheiden wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Wenn Ihr Kanal 1 hört, leuchtet der Kopfhörer blau, bei Kanal 2 rot und bei Kanal 3 grün. Diese sogenannte Silent Disco ist also genauso bunt wie verrückt. Im Hintergrund ist es unterdessen nämlich leise, das heißt: Kopfhörer auf= Party On, Kopfhörer ab = Party Off. Ihr habt die freie Wahl. Genau wie bei unserem dritten "Jukebox"-Kanal: schickt dafür einfach Eure Lieblingssongs an die SILENT DISCO STUTTGART auf Facebook oder Instagram und wir packen sie in die Playlist!