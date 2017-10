Silent Disco Stuttgart – Die Kopfhörer-PartyFreitag, 24. November 2017im Universum (Charlottenplatz / Stuttgart)

1 Party, 2 Welten, 3x mehr Musik!

Kanal 1 (blau): Bravo Hits, 90s, Trash & Party Classics | DJ SupersonicKanal 2 (rot): Rock, Indie, Alternative & Co. | DJ Forrest JumpKanal 3 (grün): Der Jukebox-Kanal: Eure Lieblingstracks! | Stimmt ab mit dem Hashtag #SilentUniversum

Premiere im Universum Stuttgart: am 24.11.17 kommt diese sogenannte „Kopfhörer Party“ zum ersten Mal ins Uni am Charlottenplatz- und das unter dem Motto: Eine Party, zwei Welten und dreimal mehr Musik.

Für alle, die jetzt immer noch nur Bahnhof verstehen, es ist wirklich ganz einfach: Jeder Gast bekommt am Eingang einen speziellen „LED NEON Lights“ Funk-Kopfhörer und kann dann entscheiden wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Wenn Ihr Kanal 1 hört, leuchtet der Kopfhörer blau, wenn Ihr auf Kanal 2 umschaltet leuchtet er rot und bei Kanal 3 leuchtet er grün. Diese Party, die gerne auch Silent Disco genannt wird, ist also genauso bunt wie verrückt. Im Hintergrund ist es unterdessen nämlich wirklich leise, das heißt für Euch: Kopfhörer auf= Party On, Kopfhörer ab =Party Off. Ihr habt die freie Wahl. Genau wie bei unserem dritten „Jukebox“-Kanal: benutzt dafür einfach den Hashtag #SilentUniversum auf Facebook oder Instagram, wünscht Euch Euren Lieblingssong und wir packen ihn in die Playlist!