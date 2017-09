Silke Naun Bates: Mein Weg in die Freiheit

23. Mosbacher Buchwochen 2017, Lesung

Als Silke ihren kleinen Hund vor dem Überfahren retten wollte, rutschte sie aus und blieb mit aufgeschlagenen Knien auf den Bahngleisen liegen. Sie ist acht Jahre alt. Wochen später erwacht sie in einer Klinik und weiß, dass ihrem Körper wesentliche Teile fehlen: Beide Beine wurden nach dem Unfall zur Erhaltung ihres Lebens amputiert. In ihrem Buch „Mein Weg in die Freiheit“ berichtet sie, wie sie es schaffte, trotz anderslautender Vorhersagen, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben.2016 erschien ihr zweites Buch mit dem Titel „Mein Koffer voller Glück“. Im September 2017 wird ihr drittes Buch erscheinen.Silke Naun-Bates wurde 1967 in Westfalen geboren. Beruflich begleitete sie über zehn Jahre Menschen mit körperlichen und psychischen Einschränkungen auf ihrem Weg zurück in die Arbeitswelt. Seit 2015 arbeitet sie freiberuflich als Autorin und Referentin. Mit ihren Büchern war sie u.a. zu Gast in den TV-Talkshows Markus Lanz und Kölner Treff. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Partner in Billigheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Ihre beiden Kinder sind bereits erwachsen.