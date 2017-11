Silvester 2017: Circus Circus

Will­kom­men in der wun­der­ba­ren Welt des Cir­cus! Tau­chen Sie ein in die Me­na­ge­rie mensch­li­cher Zug­vö­gel und se­hen Sie ei­ne Show, in der die Büh­ne zur Ma­ne­ge wird und sel­te­ne Men­schen sich und ih­re Kunst zur Schau stel­len. Leicht­fü­ßi­ge Mäd­chen tref­fen auf toll­küh­ne Freaks, und sen­sa­tio­nel­le Akro­ba­ten auf den Schelm al­ler Schel­me, den Wei­ßen Clown! Wer­fen Sie ei­nen Blick auf all dies Blend­werk und las­sen Sie sich hin­rei­ßen von der poe­tisch-ma­gi­schen An­zie­hungs­kraft, die der Cir­cus und sei­ne Ar­tis­ten seit je­her aus­üben, denn im Cir­cus ist al­les Le­ben. Selbst Fe­de­ri­co Fel­li­ni hät­te sei­ne hel­le Freu­de an die­sem Spek­ta­kel!

Feiern Sie ins neue Jahr mit den Künstlern, Artisten und der ganzen Varieté-Crew in anregender Theater-Atmosphäre. Im Saal können vor und während der Vorstellung Getränke und kulinarische Leckereien à la carte serviert werden. Außerdem können Sie köstliche Silvester-Menüs zu Ihrer Eintrittskarte buchen.

17 Uhr Vorstellung:Zur festlichen Einstimmung begrüßt Sie unsere Gastronomie im Foyer mit einem Glas Champagner. Einlass in den Theatersaal und Gastronomie ab 16 Uhr.

21:45 Uhr Vorstellung:Zum Jahreswechsel serviert Ihnen unsere Gastronomie ein Glas Champagner im Theatersaal, damit Sie mit Ihren Lieben, den Künstlern und den anderen Gästen gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen können.Außerdem darf nach Mitternacht bei der After-Show-Party das Tanzbein geschwungen werden.

Das Silvestermenü (Preis 42 € zzgl. Ticketpreis).17 Uhr: Beginn für Gäste mit Menübuchung um 16 Uhr

21.45 Uhr: Beginn für Gäste mit Menübuchung um 21 Uhr

Mitwirkende

MER­LIN – Weiß­clownSI­LEA – Drah­tseil-Ar­tis­tinRUS­LAN SE­MENT­SOV – Cyr WheelLU­CKY HELL – Schwert­schlu­cke­rinDAN MAR­QUES – Co­me­dy Ma­gicCIR­CUS FOL­LIES – Jon­gla­ge, Ar­tis­tikTI­TO & DU – Fang­stuhlNA­NOU – Equi­li­bris­tinOL­GA GOLUB­E­VA – Fly­ing Po­leDE­NIS KLO­POV – Ball-Schirm-Jon­gla­ge

Credits

Regie: Ralph SunLichtdesign: Torsten SchulzSounddesign: Ferry FliegnerBühnenbau: Werner Fritzsche