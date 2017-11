Silvester Ultra Liebe - von Mitternacht bis Neujahrmittag

Ach 2017, du warst gut zu uns. Ihr wart gut zu uns. Applaus, Applaus, Applaus. Seit kurzem ist auch sicher, dass wir an unserem magischen Ort noch mindestens zwei Jahre weiterfeiern können, Mietverlängerung bis Ende 2019 hell yeah und wir freuen uns gerade am Jahreswechsel, auf alles was noch kommen wird. Weil ständig zurückschauen verrenkt nur den Hals. Auch an Silvester zählt bei uns nur eines: Kommt und seid locker. Das Kowalski ist ein Ort der Begegnung, der sozialen Interaktion, des Austausches, in dem unterschiedliche Menschen zusammen kommen und nur eines zählt: Gegenseitiger Respekt, die Gemeinschaft und die Liebe zum Leben und zum Feiern. Es ist nicht wer du bist und was du machst, sondern nur wie du bist. Wir machen auf zwei Floors die Anlage an, die Bar legt eine Standleitung, steigen die Zeitkapsel und fliegen zwölf Stunden davon. Einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Geht super im Kowalski. Frohes Upgrade 2018.