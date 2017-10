Silvestergala mit der Sandy Showband

× Erweitern Sandy Showband

Grandiose Silvestergala mit Sandy Showband und einem einmaligen Gala-Buffet! Die Sandy Showband ist, als professionelle Band im Genre der Unterhaltung, seit über 25 Jahren auf den Bühnen Europas präsent. Der Name der Band steht als Synonym für internationale Tanz- und Unterhaltungsmusik der absoluten Spitzenklasse! Lassen Sie sich von den Mitgliedern der Showband durch ein musikalisches Kaleidoskop führen, dem an Vielfältigkeit nichts mehr hinzuzufügen ist!

Die Band begeistert mit Rock-, Pop- und Soulcover vom Feinsten. Ob Bryan Adams, Tina Turner, Joe Cocker, Van Halen, Eros Ramazzotti, Lenny Kravitz, Robbie Williams, Pointer Sisters, Aretha Franklin, M.M. Westernhagen u.v.a., die Musiker und Musikerinnen verstehen es Musik und Publikum zu vereinen. Eine Show der Superlative, die man sich nicht entgehen lassen darf. Parallel dazu verzaubert Sie unsere Küche um Küchenchef Reinhard Jäger mit einem grandiosen Gala-Buffet zum Jahreswechsel.

Bitte beachten, die Silvesterveranstaltung ist ab 18 Jahren!

Gala-Buffet

Schinken-Corner

Luftgetrocknete Schinken und Salamispezialitäten frisch von der antiken Berkel Aufschnittmaschine

Feinschmeckerzone

Terrinen-Variation mit hausgemachten Chutneys | Anti Pasti | Edelsalate | Von A wie Artischocke bis Z wie Zucchini

Suppen-Ecke

Cremesüppchen von der Pastinake | Ochsenschwanzessenz

Pasta

Trüffelnudeln aus dem Parmesanlaib

Hamburger Fischkiste

Geräucherte und gebeizte Fischspezialitäten aus der Hansestadt

Austernbar

Austern „fines de claire“ mit Chester-Pumpernickel

Sushi Bar

Sushi und Sashimi frisch zubereitet mit Wakamee , Ingwer und Asia-Dips

Die kleine Rotisserie

Entenrollbraten mit Maronisauce | Ofenfrisches 36h Roastbeef am Buffet tranchiert | Medaillons vom Hirschkalbsrücken auf Steinpilzsauce | Kalbsrücken in Trüffeljus | Lachsfilet und Garnelen in Hummersauce

Beilagen

Kartoffelgratin | Eierspätzle | Rosmarinkartoffeln | Marktgemüse

Das Beste zum Schluss – Sweet Dreams

Eisplatte „Silvester“ | Ein süßer Reigen aus unserer Patisserie

Früchteparadies

Exotische und heimische Früchte | Schoko-Brunnen | Internationale Käseauswahl mit verschiedenen Chutneys