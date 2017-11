Silvesterkonzert

Weihnachtliches Gastspiel in Dinkelsbühl mit klassischen Klängen an Sivester

Das „Nördlinger Bachtrompeten Ensemble“ in der Besetzung: Paul Lechner, Armin Schneider und Rainer Hauf (Trompeten), Klaus Ortler (Orgel) und Tom Lier (Pauken) hat sich in den vergangen Jahren mit begeisternden Konzerten in München, Augsburg, Ulm und Stuttgart einen tragenden Namen gemacht. Das weihnachtliche Gastspiel in Dinkelsbühl gehört seit Jahren zum festen Bestandteil im Terminkalender der Stadt und des Ensembles. Zur hören sind in der Paulskirche neben Werken der barocken Meister Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi auch Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Gervaise u. a. Kartenvorverkauf beim Touristik Service Dinkelsbühl.