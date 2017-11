Silvesterkonzert

Foaie Verde - Just Gypsy

Katalin Horváth, Gesang - Sebastian Klein, Geige - Frank Wekenmann, Gitarre - Vladimir Trenin, Akkordeon - Steffen Hollenweger, Bass

Die Silvesterkonzerte in der Leonhardskirche Stuttgart begeistern seit Jahren die Besucher in besonderer Atmosphäre. Am 31. Dezember gastieren ab 21 Uhr Foaie Verde. Das Ensemble um die charismatische Sängerin Katalin Horvath und den Geigenvirtuosen Sebastian Klein verspricht ein musikalisches Ereignis, das in Deutschland seines Gleichen sucht. Rumänische Folklore und Gypsy-Musik treffen hier auf ungarische, bulgarische, serbische und russische Themen, Orientalisches auf Balladen wie Hora, Brîu, Sîrba und Geamparale. Mit unbändiger Lebensfreude, tiefer Seele und größter Virtuosität spielt sich das Ensemble in die Herzen der Menschen. Dabei bilden verwegene Rhythmen und Virtuosität in atemberaubenden Tempi ein Konzentrat ungezügelter Energie und Lebensfreude im Hochgeschwindigkeitsrausch. Daneben die leisen melancholisch tragenden Töne, die am Herzen der Zuhörer ziehen. In vielen Sprachen und mit ihrer ganzen Seele singt die hinreißende Sängerin die Gypsylieder. Sie schwelgt, sie tanzt, sie juchzt und zieht das Publikum in ihren Bann. Ein Programm, das unter die Haut geht.