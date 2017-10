Silvesterparty

× Erweitern Tuxedo

Der perfekte Start ins Jahr 2018

An all unsere Gäste, die mit uns feiern, folgender Hinweis: es wird verstärkte Kontrollmaßnahmen an den Eingängen mit Taschenkontrollen geben. Bitte lasst Rucksäcke und große Taschen Zuhause. Auch Feuerwerk oder Böller dürfen nicht mit ins Capitol genommen werden. Es ist uns wichtig, dass wir alle zusammen das Jahr 2018 entspannt beginnen können. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.

Warum ändern, was sich bewährt hat?! Nach den großartigen Erfolgen der Silvesterparties der letzten Jahre wird nun wieder zum bevorstehenden Jahreswechsel in gewohnt feierwütiger Manier in das neue Jahr gerockt. Im Capitol Mannheim sorgen dabei Back to the 80’s und The Tuxedo Club ab 21.00 Uhr für ausgelassene Silvester-Party-Stimmung.

Los geht es mit den Capitol-Erprobten Back to the 80’s. Mit einer bunten Mischung aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutsche Welle fegen Back to the 80’s mit geballter Rock-Power über die Bühne und lassen den musikalischen Geist der Achtziger Jahre wieder aufleben - Schulterpolster inklusive!

Im fliegenden Wechsel stürmen The Tuxedo Club die Capitol Bühne. Egal ob Reggae oder Rock, Pop oder Dancefloor - jeder Song wird gejamt und von Ausnahme-Frontmann Shave und seiner Band mit der eigenen musikalischen Handschrift versehen. Man könnte The Tuxedo Club als die moderne „Tanzband“ bezeichnen aber dennoch werden genügend musikalische Leckerbissen geboten, so dass auch der eingefleischte Konzert- und Partygänger gesättigt und zufrieden nach Hause gehen kann.

Der perfekte Start ins neue Jahr 2018!